Dionisi vuole chiudere bene prima di pianificare il futuro

SASSUOLO

Il limbo è quello e lì si resterà: il Sassuolo chiuderà il campionato tra la dodicesima e la quattordicesima posizione, non ha sostanzialmente nulla da chiedere a questo torneo e, così come i neroverdi, anche i prossimi due avversari, Sampdoria e Fiorentina, non hanno obiettivi reali in classifica, essendo i blucerchiati già retrocessi e i viola proiettati principalmente alle finali di Coppa Italia e Conference League. Difficile trovare motivazioni, ma quella di chiudere facendo bella figura deve essere l’obiettivo ed è ciò che Alessio Dionisi sta cercando di inculcare ai suoi in vista di questo finale. Con in tasca la conferma e il biennale anticipato da Carnevali, Dionisi ha davanti la possibilità di costruire il futuro suo e della squadra, sul solco di quanto avvenuto nell’ultimo decennio soprattutto con Eusebio Di Francesco prima e con Roberto De Zerbi poi. Mai tra i professionisti, prima dell’esperienza neroverde, il Dionisi allenatore si era fermato sulla stessa panchina per più di una stagione (era accaduto solo in D, a Borgosesia), e vederlo alla vigilia della terza annata con il Sassuolo rappresenta il segnale di un matrimonio riuscito. Sulla scia dei due predecessori che hanno segnato un’epoca, ora è il suo momento, per questo dai giocatori in rosa c’è da attendersi qualcosa anche nelle ultime due gare: c’è qualcosa da dimostrare.

l.l.