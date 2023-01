"Dirigenti del Castellana minacciosi" Arbitro sospende la gara del Cittadella

CASTELLANA F.

0

CITTADELLA

0

(gara sospesa al 45’)

CASTELLANA: Valizia, Parenti, Pagani, Di Cosmo, Cornaggia, Marabelli, Fanelli, Monopoli, Zani, Cossetti, Ferro. A disp.: Castagnetti, Gioria, Nsingi, Tosca, Sartori, Lucanto, Di Maggio, Mansour, Storchi. All. Dellagiovanna

CITTADELLA: Chiossi; Sejdiraj, Pappaianni, Serra, Boilini; Vernia, Covili, E. Esposito; Falanelli, Ridolfi, L. Esposito. A disp.: Galeazzi, De Lucca, Gobbi, Cannoni, Gollini, Parisi, Galanti, Bellentani, Conte. All. Cattani

Arbitro: Limonta di Lecco

Note: espulsi al 25’ Marabelli e nell’intervallo Monopoli, ammonito Ridolfi

Sarà il Giudice sportivo a decidere l’epilogo di Castellana-Cittadella. La gara è stata infatti sospesa sullo 0-0 al 45’ dall’arbitro che si è sentito minacciato da dirigenti e giocatori della squadra di casa. Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe partito dal rosso al 25’ per Marabelli per proteste, poi al fischio di metà gara nel tunnel che porta agli spogliatoi è stato espulso anche Monopoli e un dirigente della Castellana avrebbe sbattuto con forza la porta dello spogliatoio arbitrale e così Limonta impaurito ha avvisato i carabinieri e sospeso la gara. "La Cittadella – si legge in un comunicato - si dichiara estranea a qualsiasi episodio occorso nei confronti della terna arbitrale". Ora palla al Giudice che potrebbe dare lo 0-3 o far ripetere il match.