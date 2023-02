Distorsione al ginocchio, Diaw fuori un mese Si ferma anche il nuovo arrivato Ferrarini

di Alessandro Troncone

Non è infortunio di poco conto quello accusato da Davide Diaw, a pochi minuti dall’inizio della gara di Brescia. Già in quei momenti l’attaccante era stato costretto al cambio, mostrando una evidente difficoltà a correre in maniera fluida e gli esami strumentali effettuati dallo staff medico nella giornata di ieri hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. Fortunatamente, non sarà necessaria un’operazione ma Diaw seguirà un programma di recupero con una terapia conservativa, tuttavia, per il rientro in campo se ne riparlerà dopo la sosta di marzo (il Modena sarà impegnato a Palermo il 17 marzo prima degli impegni della Nazionale).

Anche per il neo arrivato Ferrarini non sono positivi gli esiti degli esami: dopo aver accusato in allenamento una distorsione alla caviglia, al terzino è stata diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio con interessamento del legamento crociato anteriore. Nessuna operazione anche per lui, ma tempi simili o, addirittura, un pelo più lunghi. E, dunque, nel prossimo mese incandescente di campionato il Modena dovrà necessariamente affidarsi alle spalle larghe di Luca Strizzolo e Nicholas Bonfanti, è arrivato il loro momento. Il primo sembra già in vantaggio rispetto al secondo per una maglia da titolare domenica con il Genoa, nel tridente con Falcinelli e Tremolada. Ma la grande occasione per confermare quanto di buono fatto vedere fin qui ce l’ha, inevitabilmente, lo ’squalo’, per il quale si prospetta un ampio minutaggio con l’assenza di Diaw. Cambierà il modo di giocare? In un certo senso.

Lo sappiamo, con Diaw in campo il Modena ne guadagna sempre in profondità e rapidità, anche in tema di pressing quando la palla ce l’hanno gli altri, la generosità non è mai mancata. Con la fisicità delle due ’riserve’ i canarini potrebbero rivelarsi ancor più efficaci in area di rigore riempiendola con il senso del gol di Bonfanti e la statura di Strizzolo che è già stato spesso utile ad attirare su di sé l’attenzione altrui. Nel frattempo, Modena-Genoa si sta preparando a diventare vera e propria partita di cartello con numeri da record per la stagione canarina. Mancano appena 250 biglietti all’esaurimento della curva Montagnani e nel settore ospiti sono stati venduti già 2.296 tagliandi. Complessivamente, sono 5.129 gli spettatori che andranno ad aggiungersi agli abbonati, significa che al momento il ’Braglia’ ha già prenotati quasi 11mila posti. Numeri, nemmeno da dirlo, da Serie A.