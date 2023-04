Dna Stadium, altra impresa e salvezza possibile

stadium

STADIUM MIRANDOLA: Rustichelli R. 6, Ghelfi G. 5, Bellei 11, Scaglioni 5, Ghelfi F. 16, Stohr 14, Rustichelli M. (L1), Dombrovski, n.e. Persona, Schincaglia, Capua, Angiolini (L2); all.: Pinca.

GAMMA CHIMICA BRUGHERIO: Innocenzi 6, Biffi 3, Chiloro 5, Mati 1, Barotto 15, Van Solkema 7, Marini (L1), Selleri, Consonni, Carpita 3, Ichino 1, Mancini, n.e. Piazza (L2), Montermini; all.: Durand.

Arbitri: Vecchione (SA) – Talento (SA).

Note: Durata set 27’ 33’ 31’ per un totale di 91’; Stadium 57 su 75 (B.S. 10, Vinc. 4, Muri 8, E.P. 10); Brugherio 41 su 61 (B.S. 6, Vinc. 4, Muri 3, E.P. 12).

di Riccardo Cavazzoni

MIRANDOLA

Non c’è niente da fare, deve essere qualcosa che è nel Dna della società, ma alla Stadium non piacciono le cose facili, piacciono le cose complicate, epiche, definitiva come la sfida che la squadra gialloblù si è conquistata vincendo ieri, anzi strapazzando, Brugherio in una gara di ritorno che non aveva altra possibilità se non una vittoria, con qualsiasi punteggio, per andarsi a giocare la permanenza in A3 domenica prossima Brugherio. L’aspetto epico della vicenda è che per raggiungere un simile obiettivo, apparso oggi più che alla portata dei ragazzi di Pinca, servirà l’unica cosa che quest’anno la Stadium non è riuscita a fare, vincere in trasferta, ed è un aspetto ancora più curioso perché la squadra mirandolese in trasferta ha scritto pagine bellissime.

Tornando alla gara di ieri, davanti ad un pubblico fantastico, che ha incessantemente incitato i gialloblù, si è vista forse la miglior Stadium della stagione: concreta, lucida, cinica, decisamente tutt’altra squadra rispetto a quella balbettante di lunedì scorso, e questo ha mandato in tilt i lombardi, che hanno cominciato a soffrire da subito, forse non aspettandosi una Stadium così combattiva e grintosa. Il primo set è probabilmente uno dei meglio giocati dalla squadra mirandolese, che attacca con efficacia, ma senza andare a schiantarsi per forza sul muro avversario, come successo in gara 1: di fatto la Stadium è avanti per quasi sue set, fino a metà del secondo, dove sembrano riuscire a ritrovare il bandolo della matassa, almeno fino al 21-22 per Barotto e compagni, che però non avevano fatto i conti con la grinta della squadra di casa, che con Stohr e Riccardo Rustichelli effettuano il sorpasso, concretizzando il set con due errori avversari. A quel punto, di fatto la gara è chiusa, Brugherio prova a cambiare qualcosa inserendo Carpita per Chiloiro, ma la mossa garantisce un po’ d’equilibrio solo fino a metà set, quando il tedesco e Francesco Ghelfi piazzano un break di 7-2 che ribalta la situazione, e permette alla Stadium di involarsi verso una meritata vittoria. Ora si decide tutto nella bella a Brugherio, che dovrebbe disputarsi domenica 23 alle 18.