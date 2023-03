Domani a Vignola il Gran Premio Fioritura con il campione regionale Marcello Pelloni

Anche nella giornata di domani nella nosta provincia si svolgerà un importante appnutamento per il mondo del ciclismo. Questa domenica 26 marzo infatti segna anche il ritorno del tradizionale appuntamento a Vignola del Gran Premio Fioritura, una manifestazione che dopo un periodo di stacco ha ripreso con vigore nel 2016 grazie alla passione sportiva di Mattia Semoli che affiancato da Walter Girgenti hanno trovato tanti sostenitori.

Oltre ad Esordienti ed Allievi l’edizione di quest’anno vedrà in gara anche gli Juniores. La manifestazione patrocinata dall’amministrazione comunale con il sindaco Emilia Muratori e l’assesore allo Sport Luca Righi ricorderà in Carlo Gasparini, già assessore nella città delle ciliege e giudice di gara della federciclismo. Il percorso si snoderà nella zona del Villaggio Artigiano con il via alle 9,45 dei Esordienti del 1° anno seguiti da quelli del 2° anno (Trofeo Govi Remo) ed è questa la categoria che vedrà la maggior presenza di atleti modenesi con il campione regionale Marcello Pelloni (nella foto, Ciclistica Maranello); Ciclistica Novese e Pol.S.Marinese.

Nel pomeriggio alle 13,45 scatteranno gli allievi nel Trofeo Girgenti, mentre concluderanno gli juniores alle 15,45 con il Trofeo TecnoM con la formazione del Team cicli Paletti che cercherà di mettersi in evidenza.

L’organizzazione tecnina è affidata dalla US Formiginese con la collaborazione del Pedale Vignolese, Olimpia Vignola e diverse associazioni del territorio. Un appuntamento da non perdere per un fine settimana di grande ciclismo cominciato ieri con la Coppi-Bartali a Fiorano.

Andrea Giusti