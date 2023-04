Domani caccia al record: mai 5 vittorie di fila in A

La rifinitura di oggi scioglierà le ultime riserve circa i ballottaggi tra difesa e centrocampo (FerrariTressoldi il primo, LopezObiang il secondo) che angustiano – si fa per dire, visto che il gruppo è al completo, complice il rientro di Zortea – Alessio Dionisi, che domani contro il Torino cerca l’ennesimo record della sua gestione. Mai infatti, il Sassuolo ha vinto, da quando è in serie A, cinque partite di fila e il monday-night del Mapei Stadium strizza l’occhio ad un miracolo statistico al quale, vincendo, i neroverdi ne aggiungerebbero un altro. Perché se la gara contro i granata è una sorta di ‘classico’ (tra A e B siamo all’incrocio numero 28, contro nessun’altra squadra il Sassuolo ha giocato così tanto) è anche relativamente indigesta ai neroverdi (solo 6 vittorie, due delle quali nella massima serie) che il Torino, due volte su due in stagione, non lo ha mai battuto. Considerato che all’andata i neroverdi hanno già provveduto, non resterebbe che dar seguito a quanto già fatto all’Olimpico e andare oltre un’altra statistica che ‘rema contro’: il Sassuolo ‘casalingo’, contro i granata, ha vinto solo una volta, tre anni fa.

