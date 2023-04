Domani in edicola con il Carlino il poster che celebra la vittoria in Coppa Cev

Sarà un caro ricordo da serbare per le future generazioni, un’immagine che celebra un trionfo memorabile. Domani, in regalo con il Resto del Carlino, i nostri lettori potranno trovare il poster della Valsa Group che celebra la vittoria in Coppa Cev. Un’immagine scelta non a caso, perché ritrare non solo giocatori e allenatore, protagonisti in campo nel corso del torneo europeo, ma anche l’interno staff tecnico, tra medici, preparatori e assistenti del coach Andrea Giani. Persone preziose che svolgono il proprio lavoro dietro le quinte, parimenti artefici dei grandi successi che si possono ottenere nello sport. I risultati si ottengono quando il gruppo è unito e rema della stessa parte. E’ quello che è successo in casa Modena, con la dirigenza, i tecnici con lo staff e i giocatori che sono riusciti con grande forza di volontà a portare a casa un trofeo che è il numero 42 nella bacheca gialloblù.