Domani scatta la stagione su strada

Sarà come tradizione la 99^ Coppa S.Geo ad aprire la stagione dei dilettanti sulle strade del Lago di Garda dove saranno al via le giovani promesse modenesi, il sanfeliciano Francesco Calì, il carpigiano Matteo Pongiluppi ed il pavullese Stefano Masoni. I tre atleti modenesi sono inseriti in due compagini Continental lombarde Cali e Pongiluppi ed una emiliana Masoni, ed oltre a partecipare alle gare internazionali per under 23 hanno la possibilità di gareggiare anche tra i professionisti: sia Calì che Pongiluppi potranno essere al via il 1° di marzo al Laigueglia gara d’apertura della stagione professionistica in Italia e nel weekend cercheranno di mettersi in evidenza per essere convocati con la massima categoria del ciclismo, e successivamente alla Settimana Internazionale di Coppi e Bartali. A Dubai prosegue la gara dell’Uae Tour con il campione del mondo Remco leader indiscusso, e il pavullese Covili.

Andrea Giusti