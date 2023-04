Domenica prossima arriva la Juventus

Adesso la Juventus, domenica al Mapei Stadium. Non il miglior viatico per il Sassuolo che sembrava lanciato e invece interrompe una striscia positiva di cinque risultati utili di fila in modo fragoroso e inaspettato. A Verona, i neroverdi non perdevano da una vita, e la gara di ieri ribadisce quei limiti che a lungo hanno tenuto prigioniera una squadra che, evidentemente, ha la pericolosa tendenza ad accontentarsi e non si ‘accende’ se non è costretta dalle contingenze. E, giocando così, rischia di far dimenticare quanto di buono ha fatto da gennaio ad oggi, garantendosi classifica tranquilla. Che tuttavia non giustifica prestazioni come quella del Bentegodi, che lasciano senza risposta più interrogativi rispetto alla dimensione di una squadra che, al netto della classifica, sé stessa non l’ha ancora trovata.