Dominici spinge Ranelli, errore grave

FERRETTI 6,5. Attento su Bartolini, sbroglia un paio di mischie nella ripresa.

SABATTINI 6. Bada più alla fase difensiva ma se la cava.

BOCCACCINI 6. Come sempre è il più pericoloso in area, ma non trova la zampata.

CALANCA 6. Scivolata decisiva su Verde lanciato a rete.

DOMINICI 6. Impreciso per un tempo, spinta costante nella ripresa.

YABRE 5,5. Tanta quantità ma quando deve pensare il piede non lo segue.

RANELLI 4,5. Perde la palla da cui nasce la chance per Bartolini e quella che mette Verde davanti a Verde, col palo che salva il Carpi. E’ ancora molto indietro dopo l’infortunio. (36’st Bouhali sv).

CASUCCI 6. Un’entrata killer lo toglie di mezzo troppo presto. (33’pt Olivieri 5,5. Spaesato a destra, poi passa al centro ma non lascia il segno).

CICAREVIC 5. Un tiro al 15’ e poi si spegne strada facendo. (13’st Castelli 5,5. Strozza la palla del vantaggio, nel finale segna ma Arrondini che lo rifinisce era in offside).

LAURENTI 5,5. Largo a sinistra è inoffensivo, anche se qualche palla di qualità la scodella. (20’st Sall 5,5. Torna dopo 46 giorni e spara a salve la chance dell’1-0).

STANCO 5. Zero sponde e zero tiri, da un girone (unico gol a Forte) la porta è una chimera. (13’st Arrondini 5,5).

d.s.