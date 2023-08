Donne e Primavera con 60 euro

Sessanta euro per le 30 partite che la Primavera neroverde e il Sassuolo Femminile giocheranno al Ricci nella stagione 202324. Il Sassuolo lancia il miniabbonamento per le partite che si giocano in città – la prima domani, il debutto della Primavera con la Sampdoria – e sceglie formula vantaggiosa in termini economici. Il prezzo è di 60 euro per l’intero, al quale potranno essere collegati fino ad un massimo di tre Under 14 al prezzo di 30 euro cadauno. I carnet saranno in vendita da oggi: per sottoscriverli occorre scaricare e compilare il modulo disponibile sulla sezione dedicata del sito ufficiale del Sassuolo e consegnarlo presso lo Store Sassuolo Calcio in Piazza Garibaldi o presso la biglietteria dello stadio (aperta il giorno gara a partire da 1 ora prima della partita) e, oggi, dalle 15.30 alle 19, presso la sala stampa dello Stadio Ricci. L’abbonamento comprende tutte le partite casalinghe dei neroverdi per i campionati Primavera 1 e Serie A Femminile: è personale e l’utilizzatore riceverà il biglietto per la partita automaticamente sul cellulare tramite Whatsapp nelle 48 ore precedenti l’incontro o in alternativa potrà ritirarlo in biglietteria.