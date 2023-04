"Dopo aver subìto un punto ci spegniamo"

In cima alla lunga lista delle cose che non funzionano, Andrea Giani ci mette "l’attacco: lì sullo stesso numero di palloni la differenza tra noi e Piacenza è davvero grossa. Se pensiamo alla ricezione, alla battuta e al muro-difesa tante cose ci riescono, ma in attacco la differenza è davvero troppo grande". Un dato tecnico per ’normalizzare’ le (pessime) sensazioni del dopo-gara: questa la linea del coach gialloblù che però poi sottolinea anche gli aspetti meno tangibili dell’improvviso momento-no: "Dobbiamo essere in grado di cambiare la nostra atmosfera nel campo: non è solo una questione tecnica, è anche il principio per cui posso subire un punto ma non posso andare in crisi come nel primo set, quando su una serie di battute corte non siamo riusciti né a ricevere né ad attaccare. Non siamo mai stati una squadra particolarmente bella, semmai una squadra consapevole delle sue lacune e capace di gestirle: questo è mancato a livello collettivo. Qui il livello si è alzato, non possiamo nasconderlo, e alcuni giocatori sono un pochettino più in difficoltà nell’accettarlo. Il problema è che accettare la sfida è proprio il primo step per vincerla: accettare che questo è il livello, e che a questo livello gli altri non possono fare per te". Il riferimento sembra essere ai giocatori più giovani, Rinaldi e Sanguinetti, rimasti travolti dalla contesa nelle ultime tre partite.

Imperturbabile sembra invece Nicola Salsi, palleggiatore di riserva subentrato a Bruno Rezende: "Più che studiare quello che abbiamo fatto dobbiamo accettarlo e cambiare il nostro destino sul campo. Non è andata male come mercoledì in coppa: stavolta c’era più energia, almeno nei primi due set. Ora ci serve una parola sola: pazienza".

Fabrizio Monari