Dopo il commissariamento del comitato territoriale il massimo rappresentante è giunto da Roma. Caso Fipav, faccia a faccia società-presidente

Una riunione fiume, che ha visto coinvolte le società del territorio ancora sconvolte dagli accadimenti che hanno portato al commissariamento del comitato territoriale Fipav di Modena, con il deferimento degli ultimi due presidenti e dei relativi consigli alla procura federale e le seguenti dimissioni in massa del consiglio in carica. A inizio febbraio è giunto a Modena il commissario Francesco Apostoli, per mandare avanti un’attività ordinaria che nel frattempo ha perso per strada quasi tutta l’attività S3, l’evento ‘Volley in maschera’ rivolto ai più piccoli e le attività di Under 9 e Under 12 maschile.

Venerdì scorso è salito da Roma il presidente Fipav Nazionale Giuseppe Manfredi per fare il punto e dare garanzie ai sodalizi della ‘culla della pallavolo’, in una riunione dai toni accesi, con le società modenesi solidali col consiglio uscente, col presidente Clò e i suoi collaboratori, accusati di aver stipulato contratti in maniera illegittima e di aver sottratto fondi a uno dei comitati che, bilanci alla mano, risulta tra i più in salute. La riunione di venerdì sera, dicevamo. Tra i più attivi Manuel Armaroli, ex consigliere tra i deferiti della Procura, direttore sportivo del gruppo Villa d’Oro e direttore organizzativo del settore giovanile di Modena Volley, che ha contestato in maniera dettagliata la ricostruzione dei fatti portata da Manfredi come nota introduttiva alla riunione, "una ricostruzione contestabile sia nella forma che nella sostanza".

Tante le società presenti, portavoce tra le altre Luisa Riccò, presidente della Mondial Carpi, che ha raccontato così la riunione e le sue perplessità: "Abbiamo purtroppo parlato pochissimo dell’attività. Nonostante il preambolo del commissario Apostoli, che mi sembra una persona preparata, la parola è stata data al presidente Manfredi e si è scatenata la discussione sulle accuse mosse al comitato e i procedimenti. Siamo passati da una situazione di enorme coinvolgimento al silenzio seguente le indagini e le dimissioni, le cose più importanti come l’attività promozionale o i concentramenti S3 sono state completamente bloccate. Si è creato un vuoto da riempire: non sarà facilme perché il lavoro che faceva Elisa Pedroni (la collaboratrice il cui contratto è stato impugnato come irregolare, ndr) era enorme, tra contatti, recruiting, rapporti con Comuni e sponsor. Purtroppo è bastato poco, una prova di forza, accuse gravi che credo non stiano in piedi. Chi si impegnerà ancora con un’incertezza del genere, se qualità e trasparenza vengono poi giudicate così?".

Le fa eco Andrea Bettini, Volley San Cesario: "Ci è stata presentata la dimissione del comitato come una decisione propria, dovuta a un cavillo formale, ma è così? Come siamo giunti al commissariamento? Eravamo lì perché il commissario ci ha convocati, era opportuno presenziare, ma ci siamo ritrovati dentro un dibattito che non era lo scopo della riunione. Però tutta la platea, il movimento di una provincia intera, ha espresso gradimento e gratitudine per l’operato delle persone che sono finite nell’occhio del ciclone: questo è emerso fortemente, ed è una testimonianza al nuovo commissario di quale sia stata l’opera dei suoi predecessori, con un movimento che è cresciuto grazie a loro, non ad altri, persone straordinarie che hanno fatto un lavoro eccezionale. Ora? Bisognerebbe solo pensare ai ragazzi e alle ragazze che giocano a pallavolo".