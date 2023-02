Dopo il Napoli è Lopez l’uomo ritrovato

Ancora non si è ritrovato del tutto, ma i segnali incoraggiano. E Sassuolo-Napoli, oltre che "una prestazione dalla quale ripartire" regala ad Alessio Dionisi anche Maxime Lopez. Il regista francese era sparito dai radar da un po’, ha ritrovato la maglia da titolare proprio contro i partenopei, si è imbullonato in mediana e si è restituito al Sassuolo e, perché no, anche a se stesso. Non giocava titolare da Sassuolo-Roma (era il 9 novembre, giusto per dare un’idea) ed è entrato, tra pausa mondiale, voci di mercato ed infortunio patito nel corso del ritiro di dicembre in Spagna, in un cono d’ombra da cui è faticosamente riemerso. Scavalcato nelle gerarchie da Obiang, tenuto in naftalina da Dionisi ("Adesso va in campo chi ha l’intensità mentale giusta", ebbe a dire l’allenatore del Sassuolo una decina di giorni fa) Lopez si è consegnato, in questa prima tranche del 2023, ad una ‘lunga marcia’ arrivata al traguardo proprio contro il Napoli. Indispensabile fino a novembre (13 su 14 dal 1’, una sola assenza per squalifica) il regista francese aveva giocato, prima di Napoli, appena 80 degli ultimi 720’, ma contro i partenopei non si può dire non sia riemerso dalla sua lunga apnea.

Con prova che, numeri alla mano, incoraggiano, non meno del piglio - l’immancabile giallo, settimo stagionale – con cui ‘le minot’ ha ripreso in mano la squadra. Nessuno, tra i neroverdi, ha giocato più palloni (77) con percentuale di efficacia (87%) superiore a tutti tranne che ad Henrique (che ne ha giocati meno della metà, tuttavia) e solo Laurientè ha effettuato più recuperi di lui, correndo tuttavia meno del francese, che dagli 11,18 chilometri percorsi ha ‘lucrato’ 36 contrasti. Ritrovato? Non ancora, perché non è ancora il miglior Lopez, ma adesso che il calendario propone, dopo i ‘marziani’ di Spalletti, avversari sulla carta più alla portata, il regista francese può essere l’uomo in più.

Stefano Fogliani