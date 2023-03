Dopo il sospiro di sollievo il Carpi allunga sul Riccione

Il sudato pari conquistato domenica a Sorbolo col Lentigione si è trasformato in un piccolo allungo playoff per il Carpi. La buona notizia è infatti arrivata ieri pomeriggio, con la sconfitta del Riccione per 3-1 nel posticipo sul campo del Crema: i lombardi sono scappati sul 3-0 grazie alle reti di Colonna, Meleqi e Bajic, accorciate solo al 90’ da D’Antoni. Il secondo stop di fila dei romagnoli permette al Carpi di allungare a +2 sulla squadra di Gori al 5° posto, con 4 punti recuperati in appena 2 giornate, in vista del rush finale con le ultime 6 giornate in cui i biancorossi dovranno cercare di conquistare il traguardo minimo della stagione. Ma la gara di Sorbolo stava per passare alla storia per un’altra porta, perché al 20’ della ripresa la panchina biancorossa ha davvero rischiato di combinare il patatrac, come già raccontato ieri. Quando era già pronto il cambio che avrebbe portato all’ingresso del 2002 Navarro per il 2004 Casucci (con conseguente sconfitta a tavolino per mancanza del 2004 in campo), le urla arrivate dalla tribuna – anche da parte dei giornalisti al seguito che non credevano ai propri occhi – hanno lanciato l’allarme, raccolto da Boccaccini che era posizionato per battere un fallo laterale proprio sotto la tribuna. Il difensore ha così prontamente spintonato via Casucci, che stava uscendo da quella parte, ributtandolo in campo e dalla panchina si sono accorti dell’errore, col Lentigione che aveva già accerchiato l’arbitro sostenendo che ormai la lavagna col numero si era alzata. Ai meno giovani fra i tifosi biancorossi la mente sarà andata a quell’infausto 28 novembre 2004, sempre in D, quando alla 13^ giornata era appena stato richiamato Gianluca Presicci al posto di "Gegio" Sgarbossa, ma il suo debutto-bis fu da incubo. Contro l’Arco fanalino di coda in casa il Carpi è infatti avanti 2-0 (reti di Neri e Boachie) ma il tecnico al 72’ fa scendere Boachie per mettere dentro Tagliani, togliendo così dal campo il secondo classe 1985 previsto. Inutile il dietro front di qualche minuto dopo, la gara poi vinta 3-0 sul campo (tris di Anania) viene data persa 3-0 al Carpi. Poi Presicci (una vittoria in 10 gare) venne esonerato con Cristiani prima e il ds Baiesi dopo a conquistare in panchina una sudata salvezza. Questa volta invece la frittata è stata evitata.

Davide Setti