Dopo l’addio a Muldur si cerca un laterale Piace Holm dello Spezia

Assalto a Emil Holm (foto). Il Sassuolo, ceduto Mert Muldur in Turchia e incassati 3,5 milioni, accelera a destra e punta deciso sul laterale svedese dello Spezia, cercando di avvantaggiarsi anche degli ottimi rapporti con il club ligure. Sul difensore scandinavo, 20 presenze, un gol e un assist la stagione scorsa, hanno messo gli occhi anche Juventus e Atalanta, oltre che il West Ham, che tuttavia sembrano più ‘tiepide’ dei neroverdi, che sul giocatore hanno mosso con una certa decisione. Fonti spezzine raccontano infatti di un primo incontro già andato in scena tra le due dirigenze, con il Sassuolo che ha proposto ai liguri un prestito oneroso per 3 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 7, senza tuttavia accontentare del tutto la dirigenza spezzina, che dalle cessione di Holm vorrebbe ottenere una dozzina di milioni. Parti vicine, insomma, ma non ancora del tutto d’accordo: il Sassuolo vorrebbe chiudere entro fine settimana ed è in pressing: ove non riuscisse ad andare a bersaglio Rossi e Carnevali proveranno a dare concretezza ad altri obiettivi, peraltro già individuati. Uno è il francese Valentin Gendrey, 37 presenza nel Lecce la stagione scorsa, su cui muovono tuttavia anche OM e Lazio, l’altro Marcus Pedersen, laterale del Feyenoord attenzionato anche da Torino e Wolfsburg.

