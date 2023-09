Dopo l’eliminazione in Coppa tanti dubbi da cancellare subito

L’uscita di scena dalla Coppa Italia lascia qualche interrogativo in casa Carpi a sette giorni dal debutto in campionato. Indipendentemente dall’esito della lotteria dei rigori (i dubbi sarebbero rimasti anche col passaggio del turno), i due pareggi di fila con Progresso (amichevole) e Corticella hanno fatto capire ai biancorossi quanto sarà duro imporsi in questa stagione. Due gare quasi in fotocopia, col vantaggio nel primo tempo, troppe occasioni gettate al vento nella ripresa per chiudere i conti e la rete subita sempre al minuto 94’, sempre con un cross da destra e sempre una scalata fatta male in mezzo all’area che ha favorito l’inserimento da sinistra degli smarcati Selleri e Biondelli per la stoccata vincente. Le attenuanti non mancano alla squadra di Serpini, che col Progresso aveva lavorato caricando anche al mattino per seguire la tabella di marcia verso la Coppa e che sabato ha affrontato un avversario che per scelta in preparazione non appesantisce troppo i carichi per essere brillante in avvio. Ma è difficile mettere nello stesso ragionamento la squadra scintillante che dieci giorni fa aveva travolto il Fiorenzuola e quelle due impacciate che si sono susseguite nelle due sfide casalinghe. A fine gara Serpini si è preso le colpe e probabilmente l’esperimento di Cecotti mezz’ala ha contributo nei primi 45’ a creare qualche problema, visto che l’ex Milan è parso totalmente fuori con testo in un ruolo non suo. E’ presto per dare giudizi, ma di certo al Carpi lì in mezzo manca come il pane la qualità e il dinamismo di Tentoni che rientrerà per la prima di campionato. Per fargli spazio il Carpi dovrà probabilmente rinunciare a uno dei tre over schierati in difesa allargando su entrambe le fasce un altro under.

CALENDARIO. E’ atteso per oggi il calendario del campionato di Serie D che scatta domenica 10 settembre.

LE RIVALI. Sono 7 le future rivali del Carpi nel girone "D" che hanno staccato il pass per il 2° turno della Coppa Italia di Serie D, debuttando col piede giusto nella stagione. Nella giornata di sabato il Ravenna aveva eliminato a Budrio il Mezzolara ai rigori dopo il 2-2 del 90’ e l’Imolese (dopo aver già vinto nel turno preliminare) si è imposta per 2-1 sul campo della Sammaurese, aggiungendosi al Corticella che ha vinto ai rigori a Carpi. Ieri poi sono arrivati il netto 3-0 dell’Aglianese sul Ponsacco, il successo per 2-0 del Fanfulla a Lodi sul Sangiuliano e la vittoria per 1-0 della Pistoiese nel derby col Prato. Al gruppo si unirà una fra Forlì e Riccione che si sono affrontate ieri sera oltre alla vincente fra Borgo San Donnino e chi passa fra Piacenza e Progresso che devono ancora giocare il preliminare.

d.s.