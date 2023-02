Fa il botto al ‘Boldrini’, la squadra della Spezzanese. Per il secondo anno consecutivo, infatti, i piccoli del 2015 portano a casa il prestigioso trofeo imponendosi nettamente sul Castellarano per 5-1.

Non sono da meno, inoltre i giovani 2007, che conquistano per la prima volta il gradino più alto del podio vincendo ai rigori per 5-2 contro la Monari e potendo così esultare a loro volta. Grande soddisfazione in casa Spezzanese dopo il doppio risultato ottenuto al ’Boldrini’: "La tenacia – dicono i vertici della società fioranese – continua a dare i suoi frutti e tutto lo staff tecnico è orgoglioso e ringrazia gli allenatori, gli accompagnatori, i tifosi e i ragazzi tutti per l’impegno profuso in questo torneo".