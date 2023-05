’Doppietta’ Tesser, ma il futuro è da decidere

Il presupposto è che ogni allenatore ha le sue qualità, così come ha i suoi difetti e questo vale per tutti. Da Mourinho a Grosso, da Spalletti a Tesser. C’è, tuttavia, un aspetto impossibile da sottovalutare. Attilio Tesser (in foto) ha una dote, quella di non deludere mai le aspettative di chi lo ingaggia. In due anni di Modena, ha riportato i canarini in Serie B al primo colpo e ha mantenuto la categoria, sempre al primo colpo. Due richieste della società che lo ha scelto (a cui va il merito di aver creduto in lui), due promesse mantenute. Il merito dell’allenatore di Montebelluna è qui. Come lui stesso ha detto, in Italia ci sono più o meno 60mila allenatori e le opinioni tecniche vanno rispettate. Nel suo Modena battagliero, c’è il marchio dei giocatori che hanno conquistato la B sul campo, scegliere di puntare su di loro per ottenere la salvezza è stata la strada giusta come insegnano i risultati seppur manchi la valorizzazione di qualche giovane come Duca o Giovannini. Ma, forse, questi ragazzi avevano bisogno di crescere e chi meglio dell’allenatore che li vede quotidianamente ne conosce le potenzialità e gli step. Sono 82 partite con il Modena, media di 1.82 punti. Media di 1.25 quest’anno. Il suo, il mister, lo ha fatto. Anche grazie al supporto del club. Ora, toccherà sedersi ad un tavolo perchè al termine della stagione si parlerà di futuro. Le possibilità sono ancora diverse, dall’addio alla permanenza. Ciò che è certo è che il Modena ripartirà da un progetto sempre più giovane, vedremo se con o senza uno degli artefici principali di questo biennio di soddisfazioni.

Alessandro Troncone