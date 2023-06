Doppio colpo del Castelfranco, Nartey al Maranello. Playoff: c’è United-Centese

Doppio colpo in entrata a centrocampo per il Castelfranco, che ha confermato anche Casarano. Il ds Ghidini ha definito l’arrivo di Riccardo Ceccarelli (‘97) dal Castelvetro, ex Reggiana, Viareggio e Colligiana, ufficiale anche l’arrivo di Alberto Barbolini (’99) che lascia la Vignolese dopo 5 campionati di fila. La Cittadella conferma il difensore-goleador Serra, La Pieve conferma Acquafresca. In Promozione riflettori sulla Sanmichelese: il centrocampista Michael Alicchi (’92) dopo 3 anni lascia la Modenese e torna in biancoverde, maglia già indossata dopo gli anni di Fiorano, Castelfranco e Cittadella dal 2019 al 2021. Il San Felice dopo Sanci ufficializza anche l’operazione del difensore Luca Ruopolo (’81) che a 42 anni sarà il ’faro’ dei giallorossi dopo 3 anni a la Pieve. Il Fiorano saluta il centrocampista Cataldo che va al Baiso. In Prima sarà protagonista il Maranello che annuncia Ebenezer Nartey (’89, in foto) attaccante ex Modenese, Cittadella, Cdr e Cavezzo che lascia la Scandianese. Lo Smile ha riconfermato Riccardo Riva a centrocampo e Filippo Gariboldi in attacco. Restano al Nonantola Matteo Ferroni, dopo l’infortunio al ginocchio, e Gabriele Monari. In Seconda il Piumazzo saluta Luca Borsarini e Leonardo Mastalli. In Terza nuovo portiere al Concordia: è Marco Mantovani (’94) che arirva dal Medolla. Nel Reggiano torna in sella Gianluca Borghesan, ex mister di Ganaceto e United Carpi, che guiderà il nuovo corso della Virtus Mandrio in Seconda categoria, Patrick Fava (ex Fiorano) è il nuovo allenatore del Cervo Collecchio dopo la stagione al 4Castella.

Playoff. Serata di semifinali stasera (ore 20,30) per i playoff regionali di Prima categoria, che danno alla vincente la certezza del salto in Promozione. Lo United Carpi, dopo aver fatto fuori Madonnina e Solierese nei playoff di girone e la Casalese nei quarti regionali affronta a San Felice la Centese. In caso di parità al 90’ ci saranno supplementari e rigori, chi vince trova domenica 11 in finale la vincente dell’altra gara Borgonovese-Junior Corticella che sfidano stasera a Sorbolo.

Davide Setti