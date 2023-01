Doppio successo per il master Montanari

Il master spilambertese Davide Montanari ha concluso il 2022 con un doppio successo nell’internazionale di Torino ed a Casale sul Sile (Treviso) gara nazionale valida per il 43° Trofeo Triveneto.

Nella corsa piemontese il sempreverde portacolori dello Spilla Team Spilamberto è giunto terzo assoluto e primo della categoria M5, mentre nel Veneto si è aggiudicato a conferma dell’ottima condizione la corsa assoluta ed ovviamente quella di categoria M5 dove è salito sul secondo gradino del podio il compagno di colori Remo Bardelli.

"È stata una gara tiratissima – ha commentato Montanari al termine della corsa – la gara che si è risolta solo all’ultimo giro dell’impegnativo percorso.

"Davide Montanari che vanta nella sua carriera un trascorso da ottimo stradista con diverse vittorie ed una piazza d’onore all’Internazionale Liberazione a Roma si dedica al ciclocross durante i mesi invernali quando la sua attività di imprenditore agricolo gli concede la possibilità di allenarsi con continuità e quest’anno i tricolori dei master si svolgeranno proprio a Roma sabato 14 gennaio, dove può puntare ad indossare quella maglia tricolore che ha già indossato più volte tra i master degli enti di promozione Acsi.

Il programma di questo inizio 2023 prevede ben tre appuntamenti nei quali potrà conquistare punti per essere ai nastri di partenza dei tricolori romani nella prima fila.

Giovedì infatti si corre a Scorzè la penultima prova del 43° Trofeo Triveneto ed il giorno della Befana la gara nazionale di Seregno(MB) dove saranno al via anche gli juniores modenesi Giacomo Ghiaroni, Manuel Mutolo, Matteo Rinaldi e Luca Spezzani con obiettivo migliorare la classifica per essere nelle prime file dei tricolori di domenica 15 gennaio a Roma. L’ultima gara di preparazione si svolgerà domenica prossima a Forli dove sarà in palio anche la maglia di campione regionale Esordienti 1° anno.

Andrea Giusti