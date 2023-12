D’Orsi uomo ovunque. A Sall manca solo il gol

LORENZI 7. Due belle parate su Manes e Rizzi e tanta sicurezza.

TCHEUNA 6. Le sfuriate di Konate lo mettono in difficoltà per 45’, meglio nella ripresa

(28’st Verza 6. Prende subito il giallo, poi tiene bene).

CALANCA 6,5. Con Raffini duello tutto fisico, ma l’attaccante calcia in porta solo una volta

(44’st Larhrib sv).

ZUCCHINI 6,5. Debutto di qualità, fa le cose semplici e sbaglia pochissimo.

SABATTINI 6. Prima da titolare con buona verve, peccato per il tocco di mano (molto dubbio) del rigore.

(1’st Cecotti 6,5. Daffe non punge).

FORAPANI 6. Tanti chilometri e giocate, si divora in area piccola a inizio ripresa la comoda palla del 4-1.

MANDELLI 6,5. Fioretto e spada con il calibro giusto.

D’ORSI 7. E’ ovunque e nella ripresa mette in porta Forapani con l’ennesimo "strappo".

(20’st Bouhali 6. Prezioso in mezzo e poi dietro)

CORTESI 8. Quando è così sembra che giochi col mantello. Due gol e discesa sontuosa da cui nasce il terzo, esce per i crampi e la standing ovation.

(26’st Rossi 6. Sfiora il poker di testa).

SAPORETTI 7,5. Dai suoi piedi nascono i due assist per Cortesi, in mezzo sbaglia un gol già fatto ma trova il tocco vincente del 3-1. Può aumentare il bottino nella ripresa, ma intanto sono 9 in 13 gare e 5 nelle ultime 6.

SALL 6,5. Gli manca solo il gol, ma corre e lavora per tre.

