"Dovevamo vincere, ora scontri di alto livello"

Un Andrea Giani molto soddisfatto approccia la sala stampa parlando dei tre punti fondamentali in chiave classifica conquistati ieri contro Taranto: "Dovevamo vincere pensando allo scontro fra Trento e Perugia, tre punti importanti anche per gli scontri che ci attendono contro Verona, Monza e Trento, avversarie di alto livello. A Taranto mancava un giocatore importante, il rischio era quello di avere un atteggiamento troppo ‘facilone’, ma dopo aver perso il terzo set abbiamo reagito, aggredendo gli avversari da subito a inizio ostilità. Non sono contento di certe amnesie, perché partono da situazioni nelle quali perdiamo sicurezze, o perché facciamo un paio di errori con l’attacco o perché siamo troppo sicuri. Potremmo rendere i match più semplici, ma adesso abbiamo consapevolezza". Sul fatto che Modena sia diventata capace di far giocare male i propri avversari nessun dubbio: "Siamo una squadra che fa cadere pochi palloni, quindi costringiamo gli attaccanti a cercare colpi diversi, è vero che facciamo giocare male gli avversari. Ma ancora più importante è ciò che facciamo col side out, con l’attacco. A volte perdiamo cambipalla con ricezioni buoni su errori diretti". Infine la nota sulle condizioni di Earvin Ngapeth: "Ngapeth? Abbiamo trovato la terapia giusta e sta molto meglio, è importante che stia bene fisicamente perché nel finale di stagione bisogna stare bene".

Tommaso Rinaldi. Ecco le parole dell’mvp del match, che parte dalla sua battuta: "Un buon periodo per me, stanno entrando bene e posso spingere con continuità. Speriamo continui". Poi sull’mvp: "Con questa squadra è difficile vincere il premio individuale. Sono contento però di essere stato sempre più decisivo, soprattutto quando Ngapeth ha avuto un problema fisico e sono riuscito io a dare qualcosa in più alla squadra, voglio continuare così. Parlando a livello di squadra, siamo stati bravi a reagire dopo aver perso il terzo".

Alessandro Trebbi