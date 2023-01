"Dovremo fermarli senza essere rinunciatari"

Il Modena, che ha una tradizione favorevole dopo le soste, riparte sul campo del Frosinone capolista. Con quali intenzioni lo spiega Attilio Tesser: "La ripresa è sempre un’incognita. Pensiamo di aver lavorato bene durante la sosta, la squadra nel complesso è abbastanza in salute ma per uscire positivamente dal campo della capolista serve qualcosa in più della tradizione, c’è bisogno di una prestazione importante".

Si riparte con il mercato aperto, può essere uno stimolo in più per mettersi in luce?

"Il mercato è aperto per tutti, per il Frosinone che ha preso Baez, per noi che abbiamo scelto Strizzolo. C’è solo da mantenere la concentrazione in campo come nello spogliatoio senza pensare ad altro".

Cosa può dare Strizzolo?

"Avevamo bisogno di un attaccante centrale e strutturato e abbiamo puntato su di lui. Può fare la prima come la seconda punta, nella Cremonese ha fatto pure l’esterno. Viene per completare l’organico, sarà utile perché si mette sempre a disposizione della squadra".

La partenza di Azzi è una sfida tecnica persa?

"No, lo scorso anno aveva fatto bene da esterno sinistro, così come quest’anno in Coppa Italia con il Sassuolo, quando ha giocato una grandissima partita contro Berardi. Lì si è messo in mostra, poi è nata qualche complicazione di altro tipo, ma è anche stata la dimostrazione che se concentrato avrebbe potuto fare bene in questo ruolo pur se con caratteristiche prettamente offensive. L’infatuazione di poter giocare in una categoria superiore l’ha portato, come è umano, a perdere serenità. Senza ha faticato in un torneo dove giocava per la prima volta e dove le difficoltà sono maggiori. È stato un giocatore importante che va ringraziato di cuore per quello che ha fatto, ha preso un’altra strada che lui sperava lo portasse in Serie A ma è pur sempre in una squadra che punta alla promozione".

Come si può fermare il Frosinone?

"È una squadra propositiva che gioca bene a calcio, con accelerazioni importati e giocatori molto bravi nell’uno contro uno. È in testa alla classifica, con la miglior difesa, in casa ha subito solo due reti. Hanno attaccanti mobili e veloci, che dovremo mettere in condizione di ricevere pochi palloni. Abbiamo preparato la partita per cercare di neutralizzare le loro potenzialità senza per questo essere rinunciatari".

Si aspettava le richieste per Bonfanti e Cittadini?

"Il calcio di oggi va molto veloce. Bonfanti lo scorso anno ha fatto diversi gol e si sta riconfermando. Cittadini viene da una Primavera importante come quella dell’Atalanta, lo abbiamo preso perché sapevamo del suo notevole potenziale che sta esibendo anche in Serie B. Devono ancora crescere ma sono due giovani molto interessanti".

Rossano Donnini