Dramma Pallavolo, Montale ai titoli di coda Sassuolo, dubbi sulla partecipazione in A2

Pallavolo femminile modenese tra buone notizie, poche in verità, e tanti problemi, a pochi giorni dalla conclusione del torneo di A2, che ha purtroppo decretato la beffarda retrocessione dell’Emilbronzo 2000 Montale: la notizia positiva è l’ufficializzazione avvenuta lunedì sera, dell’acquisizione da parte del Volley Modena, del titolo sportivo della Virtus Biella, che permetterà alla squadra del presidente Muzzioli di partecipare anche nella prossima stagione alla terza serie nazionale, si dice con una squadra molto ambiziosa.

FUTURO NERO. Il Volley Modena stava trattando il titolo sportivo di Montale, che in verità aveva ricevuto anche una offerta da Messina, nel caso che le ragazze di Ghibaudi si fossero salvate a scapito delle siciliane: con la retrocessione, sembrava che tornasse in auge la trattativa con la società modenese, con il club gialloblù che avrebbe anche chiesto a Bubu Lancellotti, Elena Fronza, ed alle giovani Giulia Bozzoli ed Irene Mescoli, di rinforzare una squadra che punta decisamente in alto, con Federico Di Toma in panchina, e Giancarlo Quartieri come D.S., ma che pare abbia perso Francesca Ferretti, che i ben informati danno in disaccordo con il presidente Muzzioli. Montale quindi sembra destinato a chiudere, come conferma il presidente nerofuxia Gianfranco Barberini: "Dopo 40 anni di pallavolo sono stanco ho voglia di cambiare: è un po’ che ci stavo pensando, sono stanco di lottare con chi vedeva Montale in A2 come un fastidio, e probabilmente avrei valutato questa decisione anche se ci fossimo salvati, anche viste le tante richieste che avevamo avuto per il titolo: adesso vedremo cosa succede" Montale sembra quindi più no che sì a proseguire l’attività ad alto livello, anche se teoricamente potrebbe anche essere ripescata, visto che già Martignacco ha ufficializzato la rinuncia alla A2.

FUTURO GRIGIO. Se Montale piange, anche Sassuolo non ride, con la dirigenza dell’Idea Volley che si interroga sull’opportunità di proseguire o meno l’esperienza in A2: "Innegabilmente siamo in difficoltà – conferma Morena Balestrazzi, Presidente dell’Idea – perché le realtà industriali sassolesi non ci stanno aiutando, non rendendosi conto delle cifre che servono per stare a questi livelli: certo che dopo anni di sacrifici, ma anche di risultati, sarebbe deludente arrendersi adesso, ma sto provando ad intensificare i contatti, avendo ancora due mesi davanti, prima della chiusura delle iscrizioni. Di sicuro non chiudiamo, e se dovesse andar male rimarremmo comunque nei campionati Nazionali, ma se anche dovessimo decidere di rimanere in A2, sarà con una squadra giovanissima." In questo caso l’idea sarebbe quella di provare a trattenere un altro anno Linda Manfredini, che pare destinata alle campionesse d’Italia di Conegliano, e Federica Pelloni, mentre hanno già salutato la Scacchetti, destinazione Brescia, Civitico e Busolini accasatesi a Macerata.