Dubbio Defrel-Pinamonti In attacco ormai è staffetta

L’arciere di Cles o il bandito di Meudon? Chi comincia, questa volta, tra Defrel e Pinamonti? Che tra i due centravanti neroverdi sia staffetta, come la è da qualche settimana a questa parte, nessun dubbio, anche perché Pinamonti non è ancora al top e Defrel, da parte sua, ha sfruttato al meglio le chances che gli ha offerto questo scorcio di 2023. Ma chi, tra i due, comincia dal 1’ è un rebus che verrà sciolto solo dopo la rifinitura odierna, ultimo atto dell’infinita vigilia che accompagna il Sassuolo alla gara di domani contro la Cremonese. Classifica alla mano, gara da vincere senza se e senza ma anche per chiudere, di fatto e con l’anticipo che serve, il discorso- salvezza, e gara cui serviranno, appunto, i gol di un attacco che, privo di Berardi, ritrova Laurientè e ha, al centro del tridente, una doppia opzione tutt’altro che banale. Sarà proprio la scelta di Dionisi a suggerire che tipo di gara ha in mente il Sassuolo: se comincia Pinamonti l’idea sarà infatti quella di attaccare soprattutto l’area di rigore presidiandola con il classico ‘uomo di peso’, mentre l’inserimento dal 1’ di Defrel suggerirebbe fase offensiva più ‘fluida’, in grado di giovarsi dei movimenti a svariare del francese, alla ricerca del suo 50mo gol in A.

Passa (anche) da qui la vigilia, mentre passerà dalla staffetta tra i due Sassuolo-Cremonese, dal momento che il 2023 ha riscritto le gerarchie della prima parte della stagione. Pinamonti era il titolarissimo, Defrel l’uomo da gara in corso, il polivalente che poteva fare più ruoli, trovatisi invece a sbattere su una frattura al metatarso che lo ha tenuto fuori da settembre a gennaio, mentre a gennaio si è fermato Pinamonti, rientrato di recente dopo quattro giornate di stop e alla ricerca di un gol che gli manca da novembre. Hanno fatto ‘staffetta’ anche in infermeria, i due, ma adesso sono entrambi ok, ai blocchi di partenza, decisi a mettere in difficoltà il Dionisi che, dal 1’, ne sceglierà solo uno.

Stefano Fogliani