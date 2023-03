Duca e Strizzolo migliori in campo "Era importante riprendersi"

Il primo giocatore canarino a presentarsi in sala stampa è Edoardo Duca, che complice l’infortunio di Poli è stato in campo per la maggior parte della gara. "L’importante oggi era riprendersi dopo le tre sconfitte consecutive, questo al di là della mia prestazione personale che comunque mi fa estremamente piacere. Per noi che giochiamo meno, il segreto è lavorare sempre al massimo durante la settimana e farsi trovare subito pronti in caso di bisogno. Questi tre punti sono importantissimi, ci consentiranno di andare venerdì a Palermo con un pizzico di serenità in più". Gli domandiamo di un suo approccio alla gara un pizzico...timido, prima di crescere esponenzialmente nella seconda parte di gara. "Beh, quando entri a freddo e la squadra è in vantaggio devi innanzitutto pensare alla fase difensiva. È vero, sono entrato... piano, poi ho trovato la posizione in campo e da quel momento la mia fiducia è aumentata, ma tutti i miei compagni hanno disputato una grande partita". Parla poi Luca Strizzolo, il cui colpo di testa a inizio partita ha deciso questa importantissima sfida: "La partita pareva non finire mai con tutto il recupero che è stato concesso, è stata un’autentica battaglia, anche nel convulso finale siamo stati bravi a mantenere i nervi saldi e rimanere compatti. Tra l’altro era anche una giornata molto calda e questo si è fatto sentire. Lo spirito mostrato oggi è assolutamente quello giusto, lo testimonia la prestazione dei ragazzi che sono entrati nel corso della gara e si sono fatti trovare pronti, come ad esempio Duca che ha giocato un match straordinario. Questo è l’atteggiamento che ci contraddistingue e che non dovrà mancare per tutte le partite che mancano da qui alla fine, in un campionato equilibratissimo come è questa serie B. ". Sul gol, il suo terzo in gialloblu: "Tremolada mi ha dato una gran palla, ci sono arrivato bene e segnare sotto la Montagnani è sempre una cosa bellissima".

a.b.