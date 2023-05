Duca: "Grinta e qualità"

Se il Modena nella ripresa è diventato quasi padrone del campo lo si deve anche agli ingressi di Edoardo Duca all’inizio del secondo tempo, e di Nicola Mosti una decina di minuti più tardi. Duca si è guadagnato il rigore del pareggio. Queste le sue impressioni: "Sono entrato in campo in un momento difficile, arrivavamo da una sconfitta per 5-0 ed eravamo in svantaggio, e ho cercato di dare qualche strappo, come mi aveva chiesto Tesser. Abbiamo subito un gol su cui si poteva fare poco e trovandoci sotto potevamo franare, invece siamo rientrati in campo con uno spirito diverso, con cattiveria. Il Bari è una grande squadra e lo ha dimostrato, però dietro lasciava qualche spazio, mi sono infilato in area in slalom ed è arrivato il rigore. Portiamo via un solo punto ma importante.I tifosi mi apprezzano perché cerco di dare sempre il massimo, li ringrazio per il loro sostegno. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma guardo avanti. Contro una squadra molto forte, terza in classifica, abbiamo dimostrato di avere carattere, grinta e qualità. Questo ci deve essere d’aiuto per affrontare al meglio le due partite che ancora mancano. Come festeggeremo la salvezza? C’è differenza tra vincere ili campionato come abbiamo fatto lo scorso anno, e salvarsi, sarebbe comunque una grande soddisfazione perché tanti di noi, me compreso, sono esordienti in Serie B. Salvarsi in questo campionato è tanta roba".

Uno dei protagonisti del forcing finale del Modena è stato Mosti, entrato in campo dalla panchina particolarmente motivato: "Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il massimo. Ho anche avuto l’opportunità di cercare il gol, ma ho spostato il pallone troppo verso sinistra mentre volevo andare sul destro e calciare. Dopo Venezia, dove siamo arrivati non con la testa giusta e abbiamo fatto una brutta figura, volevamo e dovevamo reagire. Il Bari è una squadra di valore, all’andata ci ha battuto in maniera molto larga, ma questa volta siamo stati veramente bravi. Siamo in una posizione di classifica tranquilla, aspettiamo il risultato del Brescia che potrebbe assicurarci la salvezza. Penso che la festeggeremo fra di noi. Ma non staccheremo la spina".

Rossano Donnini