Duca prolunga di un anno con opzione per il 2026

Come recita la frase scelta dal Modena per annunciarne il rinnovo, la storia continua. In altre epoche ci saremmo persino spinti a chiamarla ’bandiera’, perché 7 anni in un club non possono far pensare ad altro se non ad un attaccamento radicale ad una maglia.

Edoardo Duca è arrivato a Modena ragazzino, scoperto da Doriano Tosi nel mercato di gennaio di quella stagione cosiddetta della rinascita in Serie D, stiamo qundi parlando della stagione tra il 2018 e il 2019. Aveva 21 anni e si affacciava per la prima volta ad un palcoscenico diverso rispetto a Pavia, Vogherese e Atletico Chiuduno, squadre nelle quali aveva militato in precedenza. Ragazzo gracilino ma dava l’impressione di sapere il fatto suo, nel suo percorso era necessario un’esperienza in prestito per giocare con continuità, cosa che avviene l’anno della C quando viene lasciato per un anno e mezzo alla Pergolettese e lì ha saputo mettersi in mostra prima di tornare a far parte del Modena vincente di Tesser.

Ora, il rinnovo fino al 2025 con opzione per una ulteriore stagione che porterebbe dunque la sua permanenza in gialloblù fino al 2026: "Significa tanto, per me, rinnovare con questa società – ha detto ai canali del club a corredo della notizia dell’avvenuta firma del prolungamento di contratto con foto di rito insieme al direttore sportivo Davide Vaira – devo ringraziarla e ringrazio anche i compagni e la città, sono arrivato che ero un ragazzino e ora mi sento cresciuto e, soprattutto, mi sento a casa. Spero di ricambiare questa fiducia".

Sono complessivmente 73 le presenze, con all’attivo 2 reti e 5 assist nelle tre categorie in cui ha giocato vestendo la maglia del Modena. Duca è il simbolo del Modena che è tornato in Serie B dopo anni difficili e con uno sforzo ulteriore potremmo davvero definirlo una sorta di giovane bandiera.

Sforzo nemmeno troppo eccessivo perché nel calcio di oggi se ne vedono talmente poche che sarebbe giusto sottolineare e rimarcare un attaccamento sincero, quando c’è. Nonostante il campo ce lo abbia fatto vedere non tantissimo negli ultimi due anni, Duca è tra i più amati dal pubblico gialloblù e i colpi li ha. A mister Paolo Bianco l’ardua sentenza.

Alessandro Troncone