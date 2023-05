Duca si candida per un posto tra i titolari

Chissà se il Modena avrà trovato, davvero, la chiave giusta per aprire la celebre camera dei sogni. Certo, coi due punti riconsegnati alla Reggina più che un sogno la lotta ad un posto nei playoff somiglia sempre più al Grande Raccordo Anulare nell’ora di punta. D’altronde i sogni sono per tutti e non sono esclusivi.

Tuttavia, il Modena può giocare su un interessante dettaglio che altri, probabilmente, non hanno: la spensieratezza. Ecco, ora sì che la squadra di Tesser non ha davvero più pensieri di classifica e raggiungere l’ottavo posto sarebbe un premio, una soddisfazione ulteriore a chiudere in bellezza una stagione fin troppo tesa ed intensa, nella quale le partite hanno sempre avuto un peso ben più consistente di quello che realmente si poteva pensare avessero. Tolto il macigno della permanenza in B, ci si può divertire. Due gare, sei punti a disposizione che potrebbero anche non bastare ma se l’aritmetica venisse in soccorso il Modena si regalerebbe almeno una partita dal fascino differente. Si parte da Benevento, tappa complessa da decifrare. I campani, parlando fuori dai denti, hanno entrambi i piedi nella fossa.

Nemmeno un miracolo li salverebbe e l’ambiente non e dei più allegri e pacifici, l’orgoglio personale di ogni singolo calciatore scenderà in campo per salvate almeno l’onore ed è sempre fattore da non trascurare. Tesser ha avuto una bella dimostrazione dai ragazzi entrati al ’Braglia’ una settimana fa con il Bari. Giocare sulla freschezza e la voglia dei vari Duca (in foto), Giovannini. Mosti, Bonfanti e Cittadini potrebbe fare la differenza, considerato anche il fisiologico calo dei protagonisti della salvezza. Tocca a loro. Se non ora, quando? In difesa proprio il ragazzo dell’Atalanta guiderà le manovre, vedremo se con Pergreffi o Silvestri, con Ponsi e Oukhadda sugli esterni. Ionita più di Armellino, Gerli in cabina di regia e Magnino, per i motivi citati sopra, è indiziato a lasciare una maglia da titolare a Duca. Valutate le condizioni reali di Falcinelli, Tesser capirà se sarà il caso di lanciare nuovamente Giovannini dal 1’, magari alle spalle della coppia d’attacco composta da Diaw e Bontanti, i ballottaggi con Strizzolo sono apertissimi. Nelle ultime giornate, più marcatamente. Tesser è tornato al doppio attaccante, aspettarselo anche a Benevento è lecito. Lecito è pure sognare, ad un’oretta di macchina dal capoluogo dei sogni, quella Napoli dove è tutto diventato realtà. C’è aria buona, chissà che non passi pure nella camera dei sogni canarina.

Alessandro Troncone