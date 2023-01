Due fiammate e il Modena si sblocca in casa

di Alessandro Bedoni

Tre punti così hanno un peso specifico notevole (allontanano la zona calda e avvicinano la zona playoff). Non perchè contro un coriaceo Cosenza non siano stati meritati, anzi, ma perché ci sono partite nelle quali il famoso bandolo della matassa sembra difficile da trovare e non sempre match di questo tipo arrivano a sbloccarsi in modo positivo. Sì, perchè un Modena un po’ pasticcione e con poca spinta sulle fasce che ha giocato per un tempo senza riuscire a finalizzare, spesso prigioniero di un pressing efficace come quello espresso dall’avversario, è riuscito con una mezz’ora finale al limite dell’arrembante a cambiare l’inerzia della partita, ritrovando il successo al Braglia dopo i quasi cento giorni nei quali i tre punti erano mancati alle latitudini di viale Monte Kosica.

Il sedicesimo della ripresa, il minuto che sui cronometri ha segnato la svolta: intanto un inedito triplo cambio di Tesser, che ha rivoluzionato lo schieramento offensivo passando alle due punte, con gli ingressi di Giovannini, Strizzolo e Bonfanti in luogo di Tremolada, Diaw e Falcinelli, poi il doppio miracolo di Gagno che si è opposto prima a Zilli poi a Meroni, due palloni scagliati in rapida successione all’interno dell’area piccola, in un momento in cui una rete dei rossoblù ospiti avrebbe complicato assai il pomeriggio dei canarini. Un segnale, quello dato dall’estremo difensore, che ha in qualche modo contribuito, soprattutto psicologicamente, ad accendere finalmente la lampadina. Un segnale si diceva, di quelli che nel calcio spesso riescono ad avere il crisma di una premonizione che aveva un nome e un cognome, Romeo Giovannini: l’attaccante savonese al primo pallone toccato ha subito portato scompiglio nella difesa rossoblù, presentandosi subito con una discesa arrembante che ha costretto al quasi placcaggio Martino con relativo cartellino giallo. Seguivano, nell’ordine, un assist al bacio per Bonfanti, che si mangiava un gol quasi fatto mandando a lato da buona posizione, e allo scoccare del quarantesimo, un pallone recuperato di forza che andava a scaricare in fondo al sacco mettendo in ghiaccio la partita prima che il Cosenza avesse il tempo di provare ad organizzare una reazione. Il suo primo gol con la casacca del Modena non poteva avere migliore cornice, sotto il tripudio della Montagnani, inebriata da cotanto finale. La gara, si diceva all’inizio, per un’oretta era stata senza grandi emozioni. Il Cosenza, venuto non solo per limitare i danni, il tutto testimoniato da cinque angoli battuti nel solo primo tempo, non era comunque mai pericoloso, così come non lo era il Modena, che riusciva a scaldare i guanti di Micai soltanto con una conclusione centrale di Tremolada poco prima dell’intervallo. Prima del triplo cambio, decisivo, di cui si era parlato sopra, già a inizio ripresa c’era stato qualche segnale, come una conclusione di testa di un fin lì non brillantissimo Diaw, che andava a scheggiare la parte superiore della trasversale. Ma le partite non muoiono all’ora di gioco, e neppure quando mancano pochi giri di lancette. E l’arrembaggio è andato a buon fine, in quei centoventi secondi che hanno consegnato tre punti d’oro.