Due giorni di riposo, si riparte il 2 gennaio

Il Carpi ha svolto ieri pomeriggio la sua ultima seduta del 2022, poi i biancorossi usufruiranno di due giorni di riposo oggi e domani, per ritrovarsi a partire da lunedì 2 gennaio per preparare la sfida di domenica 8 a Budrio col Mezzolara. Solo lunedì si aggregheranno al gruppo Kivila, Navarro e Casucci che sono ancora in permesso dalla gara col Corticella, mentre ieri era ancora assente anche il portiere Balducci vittima di una leggera contusione alla mano che non dovrebbe impedirgli di recuperare.