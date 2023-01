Due legni fermano la Vignolese, beffa al minuto 83

vignolese

1

anzolavino

1

VIGNOLESE: Cavazza, Luccarini, Melli, Kane, Tedeschi, Vaccari, Selim (60’ Musardo), Mekhchane (90’ Pescatore), Girotti (75’ Uhunamure), Iori, Barbolini (60’ Benatti). A disp. Cinelli, Zannoni, Gamlak, Radu, Incerti. All. Perinelli.

ANZOLAVINO: Roccia, Migliacci, Comastri, Kourouma, Sciaccaluga (46’ Caprino), Cosner (62’ Bettini), Ezechia (65’ Tanoh), Tonelli, Longo (46’ Ruggini), Margiotta, Feze. A disp. Calzati, Diozzi, Dardi, Mattioli. All. Evangelisti.

Arbitro: Montefiori di Ravenna

Reti: 78’ Iori, 83’ Migliacci

Note: ammonito Tonelli

Sfuma nel finale il terzo successo in 4 gare per la Vignolese, raggiunta dall’Anzolavino dopo aver colto anche due legni. Parte forte la squadra di Perinelli che va vicina al vantaggio con la stangata dal limite di Girotti fermata dalla traversa, poi con il tiro di Barbolini su cui Roccia risponde presente e infine con Iori che coglie ancora il legno. Nella ripresa al 78’ il meritato vantaggio col destro a giro di Iori dal limite, ma i bolognesi a 7’ dalla fine sugli sviluppi di un angolo trovano la zampata per l’1-1 con Migliacci e i rossoverdi restano a +1 sulla zona playout.