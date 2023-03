Due sconfitte pesanti arrivate nel momento clou Ma con l’orgoglio delle grandi è ancora tutto possibile

Può essere la fatica mentale, prima di quella fisica. Sicuramente è la fatica mentale. Il peso di una stagione vissuta sempre un piccolo passo oltre i propri limiti e i propri obiettivi, che inizia a farsi sentire nella testa prima che nelle gambe. Modena però era, è troppo vicina ai due traguardi più importanti per permettersi di crollare proprio adesso. Le ultime due sconfitte patite al PalaPanini, 0-3 con Piacenza nella gara 3 che ha riaperto la serie play off, 0-3 con Roeselare nell’andata della finale di Coppa Cev che ha allontanato e di parecchio il trofeo dalla Ghirlandina, sono un campanello d’allarme preoccupante per tutto l’ambiente. Non c’è tempo di lagnarsi, però, né di pensare. La Valsa Group, Andrea Giani in primis, deve far leva su una caratteristica che soltanto le grandi squadre e i grandi gruppi hanno: l’orgoglio. Vincere con Piacenza si può, anche in trasferta, lo hanno dimostrato il campionato e le prime due partite della serie, il Knack Roeselare è una squadra ordinata, completa, pulita, ma di certo non può competere con le corazzate di SuperLega che Bruno e compagni hanno dimostrato di saper battere. Certo, in Belgio servirà un’impresa enorme, vincere quattro set praticamente senza prove d’appello, di fronte a un pubblico avversario caldissimo, con tutte le difficoltà del caso. Ecco allora l’orgoglio di campioni assoluti come Bruno e Stankovic e Ngapeth (foto) e Rossini, col francese e il libero al passo d’addio, voluto o meno, la voglia di emergere dei giovanissimi Rinaldi e Sanguinetti, il tutto condito dalla voglia di Andrea Giani di arricchire finalmente anche la bacheca da allenatore di club. Tutti hanno qualcosa da dimostrare, a se stessi e ai propri tifosi, tutti hanno interesse a lasciare fino all’ultima goccia di sudore sul campo. Un passo alla volta. A partire da Piacenza.

Alessandro Trebbi