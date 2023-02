"Due successi consecutivi? Io penso al Genoa"

di Alessandro Bedoni

BRESCIA

"Nessuna multa a Oukhadda". Scherza in sala interviste Attilio Tesser, ricordando l’episodio divertente del finale di gara, "Shady era caduto davanti alla nostra panchina, gli ho messo una mano sulla schiedicendogli dai che non ti sei fatto niente. Lui era convinto che fosse uno sfottò di un avversario e si è girato con una certa veemenza, poi ha visto che ero io...".

Al di là del simpatico episodio, il mister canarino analizza l’importante successo del Rigamonti: "È stata una gara equilibrata, nella quale la squadra è sempre stata compatta, rischiando poco e niente. Abbiamo subito un solo tiro in porta ed è arrivato a metà ripresa, e in avanti pur senza concludere più di tanto abbiamo creato qualche pericolo potenziale, rimanendo di più in area. E non dimentichiamo il palo colpito da Ionita". Gli chiediamo dell’infortunio di Diaw: "Speriamo non sia nulla di importante, attendiamo gli esami strumentali al ginocchio che faremo la prossima settimana. È un giocatore importante per noi, speriamo di non perderlo per troppo tempo". Tesser continua: "Due vittorie consecutive? Io ho la testa già alla gara di domenica con il Genoa, la classifica è sempre corta, se lo dice Grosso che è in testa col Frosinone... Comunque la squadra sta dimostrando di avere personalità e carattere. Non mi aspettavo lo schieramento iniziale del Brescia, tanto che abbiano fatto un po’ di fatica inizialmente a prendere loro le misure. Dovevamo fare qualcosa di più nel primo tempo, quando non abbiamo sfruttato qualche buona situazione". Ora il Modena può provare a trovare continuità: "Continuità. È una bella parola, ma è un termine che a volte è abusato. Quella ci deve essere al di là dei risultati, le gare vanno giocate una per una e io dico sempre alla squadra di affrontarle con coraggio. Adesso raggiungiamo la salvezza sperando che arrivi prima possibile, poi eventualmente penseremo a uno step successivo".

In un match giocato in modo positivo da tutta la squadra, impossibile non rimarcare le prestazioni di Falcinelli, Magnino e Cittadini. "Falcinelli fa un lavoro di grande sacrificio, un lavoro che ho sempre fatto notare anche nei momenti in cui le cose andavano meno bene. Magnino è un giocatore che ho sempre apprezzato, mi fa piacere che sta mostrando le sue doti tecniche oltre al suo lavoro al servizio della squadra, Cittadini invece con la sua grande fisicità sta facendo grandi cose in difesa. Ma lasciatemi dire anche di Silvestri, che non giocava da qualche partita e si è fatto trovare pronto"