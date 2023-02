Duecento tifosi all’allenamento e spunta ’la diez’ albiceleste

San Valentino a porte aperte allo Zelocchi per circa 200 tifosi canarini, per loro il pomeriggio degli innamorati è stato comodo sulle tribune del campo d’allenamento modenese. Piccola curiosità, c’erano pure alcuni turisti stranieri tra i quali un amante della bicicletta arrivato dalla Francia (da Nantes) e una coppia di innamorati argentini con in mano la storica maglia numero 10 della nazionale Campione del Mondo. Solito entusiasmo, soliti cori per una squadra che si è mostrata in salute e che alla ripresa dei lavori settimanali ha continuato sulla scia di Brescia mostrando intensità anche nelle partitelle a tema di ieri, a campo ridotto e a campo più largo. Non c’era, naturalmente, Davide Diaw le cui condizioni saranno valutate ufficialmente quest’oggi attraverso specifici esami al ginocchio colpito sabato al ’Rigamonti’.

Sicura la sua assenza con il Genoa, da capire se potrà recuperare almeno per la Reggina. Stesso discorso per Ferrarini, la distorsione alla caviglia lo terrà out ancora anche questa settimana. Per quanto riguarda le prove di Tesser, molto poco si può notare in un allenamento del martedì seppur il tecnico qualche piccola indicazione l’ha messa sul tavolo delle possibilità da studiare per mettere in difficoltà il Grifone. Il posto di punta centrale dovrebbe essere ereditato da Strizzolo, schierato nella stessa squadra di Falcinelli e Tremolada nelle ultime partitine dell’allenamento. Una soluzione più fisica e di peso, per provare ad arginare la difesa di Gilardino, la quale darebbe ampio spazio di manovra a Falcinelli ad esempio.

Continua a crescere Poli, in un buono stato di forma anche Cittadini e il solito Giovannini. Qualche coro è stato dedicato anche a Nicola Mosti, per il quale più di un tifoso ha espresso gratitudine per i recenti successi dei quali ha fatto parte.

Alessandro Troncone