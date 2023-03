Duecento volte Giani

Domenica iniziano i trentottesimi playoff del Valsa Group Modena Volley, e la gara segnerà anche un altro traguardo, la duecentesima panchina modenese per Andrea ’Giangio’ Giani, su un totale di 288 panchina in A1, alla nona partecipazione ai playoff, di cui quattro a Modena.

Quarto. Con le duecento panchine a Modena, Andrea Giani rimane saldo al quarto posto nella classifica degli allenatori modenesi, a 31 presenze da Daniele Bagnoli, a 49 da Angelo Lorenzetti, e a 88 da Julio Velasco, che rimane il più presente sulla panchina modenese: sono sei in tutto gli allenatori modenesi ad avere superato non solo quota duecento, ma anche quota cento, con il mitico ’prof’ Franco Anderlini quinto a 177 partite, e Paolino Guidetti a quota 170.

Percentuali. Per quanto riguarda la percentuale tra gare disputate, e gare vinte, Andrea Giani con 120 successi in 199 partite ha una percentuale di 60,30%, che lo posiziona al dodicesimo posto assoluto nella classifica dei tecnici modenesi, considerando solo quelli che abbiamo diretto almeno 50 partite, classifica guidata da Vladimir Janckovic, davanti ad Anderlini e Franco Bertoli. E’ il 3-0 il risultato più conseguito da Giani, centrato 51 volte, con 45 successi per 3-1, e solo 24 al tie break, mentre è per 1-3 il maggior numero di sconfitte subite, 29 volte, su un totale di 79. Giani ha però un primato tutto suo, è l’allenatore che sulla panchina modenese ha disputato più ’golden set’, vincendone due sui tre disputati, su un totale di sette.

Trofei. Per quanto riguarda i successi, Andrea Giani ha al proprio attivo solo la Challenge Cup della stagione 200708, la prima a Modena, conquistata a Resovia in Polonia, che rimane anche l’unica finale raggiunta, fino a quella conquistata mercoledì sera, guarda caso proprio in Polonia.

Riccardo Cavazzoni