È Antonio Palumbo il Canarino dell’anno. Superato Gerli di un nulla, Duca sul podio

Un volto nuovo alla conquista del Canarino dell’anno 2023. Questo ormai tradizionale appuntamento di fine anno per il nostro giornale (giunto alla trentaquattresima edizione, siamo partiti nel 1989 e non è stato assegnato per ovvi motivi soltanto nel 2017, il triste anno del fallimento del Modena), in questo anno solare ha consegnato il titolo ad Antonio Palumbo, arrivato nell’estate scorsa dalla Ternana per rinforzare il centrocampo del Modena e che diventa il ventinovesimo vincitore di questa speciale classifica del Carlino.

La formula è stata quella dello scorso anno, con la differenza che si sono prese in considerazione, rispetto alle 20 del 2022, 19 valutazioni date dal nostro quotidiano al termine di ogni partita, ovvero la metà esatta della gare disputate dai gialli nell’anno solare. Questo per dare la possibilità di gareggiare anche a quei calciatori arrivati a Modena in estate e che sono stati valutati in tutte le partite del girone di andata appena concluso. In base a questo criterio, alla fine in questa classifica sono andati in quattordici, con un podio combattuto davvero fino all’ultima gara dell’anno, quella del giorno di Santo Stefano a La Spezia.

Un grande equilibrio, con Palumbo che con la media voto di 6,36 ha staccato di un solo centesimo di punto Fabio Gerli a 6,35 (che per un nonnulla non ha bissato la vittoria del 2020), con Edoardo Duca sul terzo gradino del podio a 6,32. Dietro di loro Diego Falcinelli a quota 6,26, capitan Pergreffi a 6,17 e Manconi con 6,13. Il vincitore della scorsa edizione, Riccardo Gagno, ha chiuso a 6,06 appaiato a Magnino e Strizzolo. Scorrendo la classifica, di un’inezia sotto la sufficienza Luca Tremolada a 5,97 e Ponsi a 5,94. Tornando al vincitore Antonio Palumbo, questo titolo, seppur conquistato con il minimo vantaggio, va sicuramente a premiare il suo girone di andata davvero positivo, condito anche da due segnature, quella dell’ex contro la Ternana e il penalty trasformato il 26 dicembre scorso a La Spezia. E dal 13 gennaio, quando il Modena ospiterà al Braglia il Brescia nella prima gara del girone di ritorno, comincerà la caccia al Canarino dell’anno 2024, trentacinquesima edizione, che andrà ancora una volta a premiare chi, tra i calciatori canarini, avrà la migliore continuità di rendimento, secondo le pagelle del nostro giornale.