È Berardi il grande assente Defrel, precedenti incoraggianti

SASSUOLO

Rientra Rogerio, che ha scontato la squalifica, ma chissà se scalza dalla sua corsia di competenza un Marchizza fin qua convincente. Stanno meglio, e sono reduci da riapparizioni incoraggianti, Lopez e Pinamonti, vero, ma chissà se la circostanza convincerà davvero Alessio Dionisi a mettere mano ad un dispositivo tattico che fin qua gli ha garantito tenuta tecnica e mentale proprio mentre le onde sembravano poter travolgere il suo progetto di squadra. Sapremo questa sera a che undici si aggrappa Dionisi, e sapremo stasera chi sostituirà Domenico Berardi, assente illustrissimo di una serata di gala per partecipare alla quale sgomitano un po’ tutti. Non Toljan e Muldur, ai box, al posto dei quali c’è Zortea, ma di sicuro Pedro Obiang, Matheus Henrique e Ruan Tressoldi, gli underdog che hanno ribaltato le recenti gerarchie prendendosi il posto che non ti aspetti nell’undici titolare, senza ‘mollarlo’ più. E, a proposito di under dog, occhio a Gregoire Defrel, centravanti-apriscatole che nel tridente potrebbe trovare di nuovo posto dall’inizio. L ’attaccante francese rincorre il 50mo gol in A e con il Napoli ha consuetudini importanti (cinque gol, a nessuno ha segnato di più) che non vanno sottovalutate. Soprattutto di venerdì 17…

Stefano Fogliani