E-Bike e Mountain Bike alle Polle di Riolunato Tre circuiti per ’La Randagia’ del Cimone: per i più temerari ci sono 30 chilometri di Hard tour

Si tiene oggi alle Polle di Riolunato ‘La randagia’ del Cimone, importante raduno di E-Bike e Mountain Bike organizzato da A.S.D. Stray Dogs. Dalle 9 in poi i partecipanti potranno scegliere fra tre circuiti da percorrere da soli, con guide o con tracce gps per una giornata di sport e musica dal vivo. Il Family tour è un anello di livello facile adatto a tutti i tipi di biker dalle Polle al Lago della Ninfa fino a Pian Cavallaro e rientro, 25 Km circa. L’Endurance Tour è un anello di livello medio attraverso 6 comuni dalle Polle a Pian Cavallaro scendendo verso Fiumalbo e rientro, 55 Km circa. L’Hard Tour invece è un anello dedicato alle trail e all’enduro per i biker più temerari, single track tecniche e superflow, 30 Km circa. Possibilità di shuttle per bike e persone da valle a monte, nella splendida cornice delle Polle del Cimone con diversi punti di ristoro. I partecipanti potranno consultare i percorsi sull’App Mowi Bike, avranno un senso di percorrenza fruibili in autonomia o con accompagnamento.

g.p.