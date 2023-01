"E’ contro Modena che dobbiamo reagire"

Come Modena, anche la Lube Civitanova è reduce da una sconfitta in casa nei quarti di finale che le ha precluso l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Se il pronostico al PalaPanini era molto più incerto, e pendeva leggermente più dalla parte di Trento, non è un mistero che Lube-Milano, anche per le rispettive posizioni in classifica, fosse un match dal pronostico nettamente a favore dei marchigiani, che invece sono usciti sconfitti per 1-3 nonostante un primo set vinto. Come si presenterà la Lube in quel di Modena? Con quale formazione, dato che i titolari sono cambiati costantemente durante tutta la stagione? Problemi fisici come quelli di Yant, ad esempio, ma anche scelte tecniche poi diventate diverse (prima Gabi opposto titolare, poi Zaytsev, cambiamenti anche al centro) non hanno dato alla Lube una fisionomia definita come invece, anche per mancanza di reali alternative, ha la Valsa Group. L’ex gialloblù Zaytsev dovrebbe ormai avere il posto garantito, un rendimento sempre di alto livello il suo, così come Nikolov junior ha ormai conquistato la definitiva fiducia di coach Blengini. Bottolo è stato titolare in Coppa Italia, così come al centro Chinenyeze e Anzani, anche se Diamantini rimane alla finestra. Modena dovrà allora preparare più di una partita, per vendicare la doppia sconfitta senza set vinti tra andata di campionato e Supercoppa a Cagliari.

Dopo il match con Milano, queste le parole del tecnico marchigiano Gianlorenzo Blengini: "La pressione ci ha tradito? Chi lo sa. Siamo partiti mettendoli sotto e secondo me la chiave è stata più tecnica: Milano ha forzato la battuta, ha spinto tanto e noi non abbiamo gestito bene la ricezione e l’attacco di palla alta, dandogli lo spunto per continuare a spingere. Non abbiamo sviluppato gioco, soprattutto nel secondo set abbiamo sbagliato troppo. Senza coinvolgere i centrali e gli schiacciatori in pipe ci siamo destabilizzati e i loro posti quattro sono passati con grande costanza, il nostro tallone d’achille è stato quello". Capitan De Cecco è stato addirittura ancora più severo, e vede nella trasferta di Modena l’occasione immediata di riscatto, anche per scavare un solco tra Lube e Valsa Group, oggi appaiate a quota 26 punti: "Abbiamo interpretato male la partita, Milano ci ha messo subito in difficoltà e noi non siamo mai riusciti a reagire al loro buon gioco. Non hanno fatto nulla di eccezionale, i problemi sono stati nel nostro campo, ci siamo innervositi. Arrivare secondi in campionato per giocare le partite decisive in questa maniera non serve a nulla. Non ci resta che tornare in palestra e lavorare a testa bassa per la sfida con Modena, sarà importante reagire subito al PalaPanini".

Alessandro Trebbi