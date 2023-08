È corsa a Doig del Verona, ma c’è anche il Torino Alzata l’offerta per Holm dello Spezia

Resta in corsa per Doig del Verona, il Sassuolo – c’è anche il Torino, sul laterale gialloblu – e intanto alza l’offerta per Holm, mettendosi in pole per la corsa al laterale difensivo dello Spezia. Prestito oneroso a 3,5 milioni e 6 a titolo di riscatto, più obbligato che facoltativo, l’ultima proposta fatta alla dirigenza ligure, che sembra essere sul punto di cedere, visto che i neroverdi – su Holm anche Atalanta e Juve – sembrano i più determinati ad andare in fondo. In fondo, peraltro, Carnevali e Rossi sarebbero già andati, con il Genoa, mettendo le mani su Luca Lipani, talentuoso centrocampista rossoblu classe 2005: fonti ben accreditate danno la chiusura della trattativa in dirittura d’arrivo, con visite mediche già fissate per domani, martedi al massimo, ad aggregare il giovanotto al gruppo di Dionisi e, alla bisogna, alla Primavera. Vicino ad un altro addio, invece, Pellegrini: rientrato dal prestito alla Reggiana, l’attaccante passerà al Vicenza.