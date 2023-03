È il ’derby’ del ritrovato Frattesi "Se segno non penso di esultare"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Sarà che ha ricominciato a segnare appena in tempo – il gol alla Cremonese ha interrotto un digiuno di 4 gare – e i 6 gol realizzati ne fanno il neroverde più prolifico sottorete anche se gioca a centrocampo. O sarà che dall’Olimpico, il ‘lupacchiotto’ manca da un po’ (ultima apparizione con la maglia neroverde il 12 settembre 2021, un anno e mezzo fa) ma che Roma-Sassuolo sia il derby di Davide Frattesi nessun dubbio. Romano di nascita e romanista (anche se i primi passi da calciatore li ha fatti nella Lazio), il guastatore neroverde per pochissimo, giallorosso, non lo è diventato davvero questa estate. Lo voleva Mourinho e lo voleva Tiago Pinto, i buoni uffici tra il Sassuolo e la Roma (i neroverdi lo acquistarono proprio dai giallorossi, nel 2017) e la volontà del giocatore sembravano poter dare alla trattativa la svolta che serviva, e invece non se ne face nulla. "Questione di un paio di milioni", ha detto Frattesi alla ‘Gazzetta dello Sport’ ribadendo di ‘esserci rimasto male’ per il mancato accordo. Tanto da ‘smontarsi’ fin quasi alla depressione, in senso calcistico, ovvio, e cominciare malissimo quella che doveva essere la stagione della sua consacrazione. Iniziata invece tra mille dubbi ("ho fatto – ammise – un ritiro schifoso") ma in grado poi, con il passare delle giornate, di andare oltre la delusione per il mancato trasloco dal Mapei Football Center a Trigoria. "È stato un tarlo, volevo tornare a tutti i costi, poi mi è ‘scesa’. Ma come per ogni romano, Roma è Roma", ha detto non troppo tempo fa, quando il ritorno sui suoi standard ha reso la nostalgia meno ‘canaglia’ e un ‘salto in avanti’ anche mentale gli ha fatto capire che "per andare lontano – ha detto ancora – devo fare bene qui". Alessio Dionisi e la società, ha detto Frattesi, "mi hanno aiutato a capire", lui ci ha messo del suo e si è restituito al Sassuolo e alla sua crescita di uomo e giocatore. Per Roma e per la Roma, insomma, c’è tempo: oggi i giallorossi per Frattesi sono ‘solo’ avversari, ma non i soliti avversari… "Esulto se segno? Non penso", ha detto ancora alla Gazzetta dello Sport, ma questa è l’unica concessione che Frattesi fa alla sua ex squadra. Dagli spalti, a tifare per lui, la famiglia e qualche amico, che prevedibilmente avrà il cuore diviso in due. Come quello di Frattesi, perché se è vero che "mi esalto quando i grandi stadi dove gioco da avversario ti fischiano, e se facciamo risultato possiamo puntare alla parte sinistra della classifica", è vero anche che "per un romano, Roma è Roma".