È il momento del nuovo coach: la presentazione di Petrella

L’ultima presentazione ‘pesante’ che manca, dopo quelle dei giocatori arrivate a raffica nel giro di una settimana, è quella dell’allenatore. Francesco Petrella verrà probabilmente annunciato a stretto giro, dato che la sua stagione a Trento è terminata ieri con la quinta gara della finale che ha assegnato lo scudetto.

Probabile che in questo caso venga convocata una conferenza stampa, così come ormai sembra molto vicino l’annuncio dell’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 20232024. Una bella sfida per la società di Giulia Gabana, che punterà molto sulla linea giovane ma anche, ovviamente, sui ‘vecchi pilastri’ amati dal pubblico geminiano, Bruno Rezende in primis. Sarà poi la volta degli ultimi annunci, quelli che riguardano la panchina ovvero Giulio Pinali come secondo opposto, di Mattia Boninfante come secondo palleggiatore e poi le conferme di Riccardo Gollini come secondo libero, Lorenzo Pope come quarta banda (assieme ovviamente ai titolari e confermatissimi Rinaldi, Sanguinetti, Stankovic e Bruno) e forse Elia Bossi come quarto centrale, unica pedina ancora realmente in dubbio.

