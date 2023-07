È il paraguayano Espinoza il primo botto di mercato del Mc

Arriva a tarda serata il primo botto di mercato del Modena Cavezzo per l’A2 Elite. Vestirà il gialloblù il laterale-pivot classe ’93 Jorge Daniel Salinas Espinoza, uno dei migliori giocatori del Paraguay, fresco campione nazionale con la maglia del Cerro Porteño che lo scorso 9 luglio ha piegato in finale l’Olimpia Asuncion storico rivale. "Mboka", come viene soprannominato, nell’ultima edizione della Coppa Libertadores si è fermato ai quarti di finale, mentre è arrivato in semifinale nel 2022 con il suo club, dopo essere stato un punto fermo della sua Nazionale nel decennio scorso partecipando anche al Mondial 2021 in Lituania. Un innesto di spessore per coach Sapinho, nel solco del rinnovamento della rosa che sta portando avanti la società. Intanto vanno registrati anche i movimenti sui giovani: nel roster rimane il 2006 Nichita Vlasi, già protagonista nella stagione di A2, mentre salutano in tre, il guardiano Matteo Vigliotti è tornato al Napoli dopo il prestito, mentre vanno a Bagnolo in B sia il pivot classe 2000 Alessandro Neviani (a titolo definitivo) che il portiere 2002 Gabriele Rondini (prestito).

d.s.