È in arrivo il laterale Pedersen

Alla rosa neroverde mancavano, fino a pochi giorni fa, due laterali di difesa, uno per fascia. Il primo il Sassuolo lo ha trovato, dopo avere infruttuosamente rincorso Emil Holm dello Spezia, in Olanda, al Feyenoord. Si tratta di Marcus Pedersen (foto sotto), 2000 norvegese, che plana in Italia dopo due stagioni in Eredivisie spese anche tra Conference ed Europa League. Investimento a suo modo importante – circa 8 milioni, la spesa – che chiude, o quasi, il mercato neroverde in entrata: il giocatore è atteso al Mapei Football Center mentre questo fascicolo va in stampa e preso lui si guarda a sinistra, dove gli uomini mercato del Sassuolo hanno giusto una settimana di tempo per riempire l’ultima casella mancante, quella di un laterale mancino. In rosa, in quel ruolo, c’è il solo Vina: si rincorrono Niccolò Corrado della Ternana e Josh Doig del Verona, ma non si tralasciano opportunità sul mercato estero, ma il tempo stringe.