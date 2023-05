E intanto Sarri ha messo gli occhi su Berardi

Sarebbe stata la serata anche di Domenico Berardi, quella romana che mandato in archivio Lazio Sassuolo. Ma non perché l’attaccante calabrese abbia fatto la differenza, circostanza tra l’altro che si è verificata spesso, quanto perché pare esserci proprio lui in testa ai desiderata di una Lazio che, con la vittoria di ieri, ha consolidato la sua posizione Champion’s. E come ‘regalo’, qualora arrivasse l’Europa dei grandissimi, la dirigenza capitolina vorrebbe proprio l’attuale numero 10 del Sassuolo. Che piace a Sarri, che lo ‘tentò’ già quando era sulla panchina del Napoli, e sul quale Lotito e Tare studiano assalto che, secondo i bene informati, prenderà forma a fina stagione. Le richieste del Sassuolo, che la stagione scorsa rispedì al mittente le offerte della Fiorentina sono note, ma la Lazio tenterebbe il colpo offrendo 25 milioni più Cancellieri: basterebbero, nel caso? Tempo un mese e sapremo, ma la voce corre, insistente, sulle frequenze di radiomercato.