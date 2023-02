Era stato annunciato già ad inizio settimana, il possibile ritiro anticipato dell’Udinese, che da ieri sera è ‘in clausura’ presso l’Hotel Friuli in attesa del lunch match di domenica quando sarà chiamato ad affrontare i neroverdi.

La misura è stata ufficializzata dai canali ufficiali proprio dalla società bianconera ("Da giovedì gli atleti dell’Udinese Calcio osserveranno un periodo di ritiro, finalizzato a preparare al meglio della concentrazione la sfida contro il Sassuolo") che provvedimento simile lo aveva già adottato a seguito della sconfitta casalinga patita contro il Bologna a metà gennaio.

Quanto al campo, ormai perso Deulofeu, il tecnico dei friulani Andrea Sottil potrebbe ritrovare Pereyra (minutaggio da verificare, però, per il Tucu, non ancora al top) e sembra intenzionato a dare minuti in più al neoacquisto Thauvin, possibile alternativa offensiva a gara in corso, di uno tra Success e il temutissimo Beto, che già giustiziò i neroverdi in occasione della gara d’andata al Mapei Football Center e vanta nei confronti del Sassuolo la miglior media minutigol (una rete ogni 37 minuti), grazie a tre centri in due sfide.