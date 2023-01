"E’ ora di recuperare il terreno perduto"

"Non possiamo permetterci altri passaggi a vuoto, dal momento che ne abbiamo già fatti troppi senza imparare a migliorare. E – dice il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi - dobbiamo recuperare il terreno perduto nell’ultimo mese prima della pausa". Quando, avvitandosi su se stesso, il Sassuolo è incappato in una ‘striscia’ da un punto in quattro gare i cui effetti, forse leniti dalla lunga pausa, sono tuttavia ben evidenti sulla classifica. "Fin lì – ammette Dionisi che a lungo ha fatto i conti con assenze a dir poco condizionanti – abbiamo fatto di necessità virtù, ma nelle ultime prove abbiamo guastato tutto ciò che di buono stavamo facendo". Ora si riparte: dalla Sampdoria ma soprattutto da un altro Sassuolo, che recupera parecchi dei suoi solisti "e questa possibilità di scelta che mi da’ un gruppo quasi al completo, soprattutto dal punto di vista del potenziale offensivo, la dice lunga su quelle che sono le nostre possibilità". L’obiettivo di medio termine resta quello di "crescere e migliorare, replicando quanto fatto la stagione scorsa", quello più immediato è di ritrovare quella vittoria che manca dal 24 ottobre e darebbe al gruppo la base, anche dal punto di vista mentale, su cui costruire un gennaio non privo di insidie. La prima proprio quella sampdoriana: le cronache da Genova raccontano una squadra in evidenti difficoltà, la classifica conferma l’assunto, ma Dionisi non si fida dei blucerchiati.

"Hanno esperienza e sono allenati da un grande campione: non mi piace si dica che sono in crisi perché temo possano abbassare la tensione, e poi nel corso delle ultime gare non hanno fatto male", spiega, per aggiungere come "la pausa avrà ricompattato anche loro come ha ricompattato noi. Vero che hanno bisogno di punti, ma i punti servono anche a noi". Li cercherà, Dionisi, aggiungendo al motore i ritrovati Berardi e Traore e chiedendo a Pinamonti "qualcosa in più" ma chiedendo soprattutto alla squadra di dimostrare "che vogliamo prenderci quello che ci spetta". Anche, se necessario, "correndo all’indietro, perché non si è bravi solo per quello che si fa nell’altrui metà campo, ma anche per quello che si impedisce di fare agli avversari nella nostra. Non possiamo permetterci – avverte Dionisi in conclusione - di essere superficiali e nemmeno di limitarci a fare il compitino. Questa categoria, il valore di ogni avversario e l’equilibrio che caratterizza ogni partita ci impone di mettere in campo tutto quello che abbiamo". Basterà? Dopo pranzo sapremo…

Stefano Fogliani