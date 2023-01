"È ora di tornare a vincere davanti ai nostri tifosi"

di Rossano Donnini

Delle nove sconfitte subite dal Modena quella di Cosenza è stata la più beffarda. Lo ricorda Attilio Tesser: "Nel primo tempo avevamo dominato, eravamo padroni del campo, poi è andata come è andata. Allora il Cosenza era in un gran momento, adesso è tutto diverso, è un’altra squadra, ha cambiato allenatore, ci sono nuovi giocatori". Dal Frosinone primo al Cosenza fanalino di coda. Come lo affronterete?

"Come tutte le altre, sottovalutarlo sarebbe un errore clamoroso. Questo campionato ogni settimana regala sorprese, quindi la concentrazione dovrà essere al massimo e sono convinto che i ragazzi l’avranno. Dobbiamo tornare a vincere davanti al nostro pubblico, è da un po’ che non ci riusciamo. Del Cosenza ho visionato le ultime tre partite e ho visto una squadra propositiva. A Cagliari ha perso una gara fino a quel punto molto equilibrata subendo un gol su calcio piazzato dopo oltre un’ora di gioco mentre il secondo lo ha subito a tempo ormai scaduto. Non verrà a fare le barricate, l’abbiamo studiato bene e cercheremo di approfittare dei suoi punti deboli. Prende tanti gol perché gioca aperto, non è mai rinunciatario. E sa sfruttare molto bene i calci piazzati disponendo di diversi elementi ben strutturati".

Il Cosenza con tre giocatori nuovi può cambiare il suo modo di giocare?

"Non lo so, penso che Viali abbia una certa idea e non la dovrebbe cambiare anche con i nuovi innesti. Se lo farà ci adatteremo come abbiamo fatto con il Frosinone che anziché disporsi con l’abituale difesa a quattro ha giocato a tre. Sta a noi fare la partita, indipendentemente da come giocheranno loro".

Con Strizzolo avrà qualche soluzione offensiva in più?

"Di soluzioni ne avevo anche prima, Strizzolo va a completare il reparto perché ha un modo di giocare un po’ diverso dagli altri. Arriva dal Perugia che gioca in un modo diverso dal nostro, si sta inserendo, sono contento di quello che ha fatto a Frosinone e sarò contento di quello che farà".

Strizzolo e un’altra punta con dietro Tremolada può essere una soluzione?

"Per il momento non dall’inizio, anche se, come mi sono presentato a Modena, ho utilizzato spesso il 4-3-1-2. Nel corso della gara è una soluzione che si vedrà di frequente".

La scelta fra Ponsi e Renzetti da che cosa dipende?

"Da tanti fattori: da come gioca la squadra avversaria, dalle caratteristiche del rivale diretto, più adatto all’uno che all’altro. L’alternanza c’è anche in base alla lettura della partita, Renzetti garantisce più esperienza, Ponsi più spinta. Dipende anche dalle caratteristiche del compagno che gioca sull’altro lato". Ha mai pensato a Cittadini come terzino destro?

"Glielo avevo proposto tempo fa ma lui non si sentiva pronto perché in quel ruolo non aveva mai giocato. È passato qualche mese e in allenamento è stato provato un paio di volte anche lì. Non è il suo ruolo, lui è un difensore centrale, per giocare in quella posizione deve essere convinto. Ma non è escluso che in futuro possa fare anche il terzino destro".